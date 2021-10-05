СМИ: Facebook и Instagram удалили запрещенный в России контент
Компания Facebook удалила из одноименной соцсети, а также принадлежащей ей платформы Instagram публикации с запрещенным в России контентом. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на представителя Роскомнадзора.
Ранее ведомство потребовало от американской компании удалить запрещенный контент, согласно требованию, это было необходимо сделать за первые сутки после получения соответствующего уведомления. Facebook удалил контент после вызова в Роскомнадзор для составления протокола, поэтому американской корпорации грозит штраф в одну десятую от всего оборота в России.
Роскомнадзор уточняет, что в протоколе речь идет о девяти нарушающих законодательство РФ публикациях в Facebook и Instagram, пишет «Свободная пресса».
«Всего на текущий момент неудаленными остаются 1 043 материала в Facebook (направлено 7 600 уведомлений) и 973 - в Instagram (направлено 3 500 уведомлений)», — сообщил представитель ведомства.
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