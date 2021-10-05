СМИ: Facebook и Instagram удалили запрещенный в России контент

Компания Facebook удалила из одноименной соцсети, а также принадлежащей ей платформы Instagram публикации с запрещенным в России контентом. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на представителя Роскомнадзора.

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Ранее ведомство потребовало от американской компании удалить запрещенный контент, согласно требованию, это было необходимо сделать за первые сутки после получения соответствующего уведомления. Facebook удалил контент после вызова в Роскомнадзор для составления протокола, поэтому американской корпорации грозит штраф в одну десятую от всего оборота в России.

Роскомнадзор уточняет, что в протоколе речь идет о девяти нарушающих законодательство РФ публикациях в Facebook и Instagram, пишет «Свободная пресса».

«Всего на текущий момент неудаленными остаются 1 043 материала в Facebook (направлено 7 600 уведомлений) и 973 - в Instagram (направлено 3 500 уведомлений)», — сообщил представитель ведомства.

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ФОТО: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:ИнтернетInstagramFacebookРоскомнадзор
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