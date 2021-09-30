«Пусть раскошеливаются!» Милонов оценил претензию Роскомнадзор к Facebook

Виталий Милонов: «Ура! Это значит, у меня 6 детей и в итоге выплата мне придет в 120 тысяч рублей перед началом школы, это очень неплохо. Перед началом школы отпускные давным-давно уже потрачены, а новой зарплаты еще нет, а детям нужно купить миллион миллиардов ранцев, пеналов, ручек и так далее. Спасибо большое эта инициатива поддерживается всеми теми, кто собирает детей в школу», - добавил он.

