«Пусть раскошеливаются!» Милонов оценил претензию Роскомнадзор к Facebook
Депутат Госдумы Виталий Милонов специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
Роскомнадзор пригрозил Facebook миллиардным штрафом за неудаление контента
Представителей Facebook вызвали 4 октября для составления протокола о нарушении законодательства. Затем документ направят в суд, где будет определен размер штрафа
Виталий Милонов: «Миллиардный штраф это уже неплохо! Это по-европейски! Вы посмотрите, любая европейская страна, если не очень трусливая, готова на Facebook нажить пару другую миллиардов долларов. Просто потому что Facebook себя плохо ведет. А Facebook такая большая фирма, что пусть раскошеливаются!» - отметил депутат.
Выплаты к школе в 20 тысяч рублей могут стать ежегодными
В России могут ввести ежегодные выплаты в 20 тысяч рублей семьям на подготовку детей к школе, сообщается в отчете Счетной палаты РФ. Ведомство предложило выделять средства за счет материнского капитала. «Учитывая, что в соответствии с поручением президента РФ единовременная выплата к школе предусмотрена только на 2021 год, было бы целесообразно рассмотреть возможность предоставления семьям ежегодно такой выплаты в размере 20 тысяч рублей за счет средств МСК», — следует из документа.
Виталий Милонов: «Ура! Это значит, у меня 6 детей и в итоге выплата мне придет в 120 тысяч рублей перед началом школы, это очень неплохо. Перед началом школы отпускные давным-давно уже потрачены, а новой зарплаты еще нет, а детям нужно купить миллион миллиардов ранцев, пеналов, ручек и так далее. Спасибо большое эта инициатива поддерживается всеми теми, кто собирает детей в школу», - добавил он.
В Кремле назвали уровень вакцинации россиян от коронавируса недостаточным
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал ухудшение ситуации с коронавирусом. По его словам, «волна» заболеваемости нарастает, и регионам придется принимать меры. Он также отметил, что темпы вакцинации в стране недостаточны, а в будущем привитым во всем мире будет удобнее жить, чем непривитым.
Виталий Милонов: «Ну, наверно, достаточный уровень будет тогда, когда все сделают прививку. Но с другой стороны, пока все сделают прививку, уже те кто сделал ее вначале, перестанут быть вакцинированными. Такая сложная история. Наверно, лучше вакцинироваться, хотя бы знаем, что, скорее всего, не умрем, если заболеем, а если не вакцинированному заболеть, то тут непонятно», - прокомментировал собеседник НСН.
Глава Ростовской области отказался от мандата депутата Госдумы
"Лидеры территориальной группы №45 партийного списка кандидатов "Единой России", избранные в Государственную думу от Ростовской области, приняли решение отказаться от мандата депутата. Свою работу в регионе продолжат Василий Голубев, Светлана Пискунова и Михаил Гуров", - говорится в сообщении.
Виталий Милонов: «Теперь мы знаем, где лучше, чем в Госдуме – в Ростовской области! Конечно, там и кукуруза, и подсолнечник, и вообще там теплее! И Таганрог опять же рядом», - пошутил он.
Эксперты рассказали об угрозе отключения миллионов гаджетов от интернета с 30 сентября
Устройства на операционных системах Android, iOS и Windows с 30 сентября могут лишиться доступа к интернету из-за истекающего срока действия сертификата шифрования.
Виталий Милонов: «Так вот и представляю себе: стоит житель средней азии у метро с картонкой: «Срочно продам сертификат шифрования безлимитный». Рублей по 50 или по 100 можно будет купить. Смешно», - поделился мыслью собеседник НСН.
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«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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