СМИ: Европейские политики ожидают вывода 20 тысяч американских военных
Европейские политики ожидают вывода 20 тысяч американских военнослужащих из региона. Об этом сообщает газета Washington Post со ссылкой на источники.
Как пишет WP, прежде всего, европейские лидеры хотят гарантировать, что если какое-то сокращение действительно произойдет, то это не будет результатом переговоров США с Россией. Как пишет газета, Трамп отверг идею вывода всех американских войск из Европы в рамках сделки с президентом России Владимиром Путиным.
WP отмечает, что многие союзники по НАТО покинули встречу с министром обороны Питом Хегсетом в прошлом месяце, полагая, что Вашингтон может вывести тысячи солдат из Европы в ближайшие годы. Хегсет сообщил, что его европейские коллеги должны ожидать пересмотра и возможного сокращения американского военного присутствия, поскольку интересы США меняются и администрация Трампа просит европейцев взять на себя ответственность за свою безопасность.
WP приводит график, согласно которому с 2022-го в Европе численность войск США составляла от 75 до 105 тысяч человек. Из них постоянно дислоцированы примерно 63 тысячи. Наибольшее их число сосредоточено в Германии - почти 35 тысяч. В 1950–1990-е число военных США в Европе превышало 200, а то и 400 тысяч человек. Наибольшее число американских военных было в 1957 году - 473 тысячи. Американские военные базы есть в Германии, Италии, Испании, Британии, Польше, Румынии, Венгрии, Болгарии, Норвегии, Прибалтике, и других европейских странах, добавляет WP.
Ранее на Мюнхенской конференции по безопасности глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что странам Евросоюза следует увеличить свои оборонные расходы на сотни миллиардов в год, Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Инфекционист призвал не беспокоиться о распространении лихорадки денге в РФ
- СМИ: Европейские политики ожидают вывода 20 тысяч американских военных
- Автобус насмерть сбил пенсионерку в ростовском Азове
- Путин поздравил Гунбу с избранием президентом Абхазии
- Природные пожары около 8 населенных пунктов тушат в Приморье
- Белый дом: Трамп съел обед Зеленского после перепалки
- Глава МОК Бах подарил значок в виде сердца российской спортсменке Прохоровой
- СМИ: Проукраинские протестующие сорвали отдых Вэнса после ссоры с Зеленским
- Сборы фильма «Пророк» с Борисовым достигли 1 млрд рублей
- Около 50 пассажиров не смогли вылететь из Тбилиси в Москву из-за замены борта
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru