СМИ: Европейские политики ожидают вывода 20 тысяч американских военных

Как пишет WP, прежде всего, европейские лидеры хотят гарантировать, что если какое-то сокращение действительно произойдет, то это не будет результатом переговоров США с Россией. Как пишет газета, Трамп отверг идею вывода всех американских войск из Европы в рамках сделки с президентом России Владимиром Путиным.

WP отмечает, что многие союзники по НАТО покинули встречу с министром обороны Питом Хегсетом в прошлом месяце, полагая, что Вашингтон может вывести тысячи солдат из Европы в ближайшие годы. Хегсет сообщил, что его европейские коллеги должны ожидать пересмотра и возможного сокращения американского военного присутствия, поскольку интересы США меняются и администрация Трампа просит европейцев взять на себя ответственность за свою безопасность.

WP приводит график, согласно которому с 2022-го в Европе численность войск США составляла от 75 до 105 тысяч человек. Из них постоянно дислоцированы примерно 63 тысячи. Наибольшее их число сосредоточено в Германии - почти 35 тысяч. В 1950–1990-е число военных США в Европе превышало 200, а то и 400 тысяч человек. Наибольшее число американских военных было в 1957 году - 473 тысячи. Американские военные базы есть в Германии, Италии, Испании, Британии, Польше, Румынии, Венгрии, Болгарии, Норвегии, Прибалтике, и других европейских странах, добавляет WP.

Ранее на Мюнхенской конференции по безопасности глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что странам Евросоюза следует увеличить свои оборонные расходы на сотни миллиардов в год, Telegram-канал «Радиоточка НСН».

