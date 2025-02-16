СМИ: Трамп ошеломил и унизил Европу

Американский президент Дональд Трамп ошеломил, задушил и унизил Европу за три дня, сообщает Axios.

Cпецпредставитель Трампа заявил, что ЕС не будет за столом мирных переговоров по Украине

По данным портала, данный эффект произвели на Европу переговоры между Россией и США без участия Украины и европейских стран.

Также на Европу повлияли заявления главы Пентагона Пита Хегсета о том, что страны Европы должны взять ответственность за собственную безопасность.

Ранее заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что Европа «проглотит с ненавистью» критику вице-президента США, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
ТЕГИ:ЕвропаСШАДональд Трамп

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