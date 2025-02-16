СМИ: Трамп ошеломил и унизил Европу

По данным портала, данный эффект произвели на Европу переговоры между Россией и США без участия Украины и европейских стран.

Также на Европу повлияли заявления главы Пентагона Пита Хегсета о том, что страны Европы должны взять ответственность за собственную безопасность.

Ранее заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что Европа «проглотит с ненавистью» критику вице-президента США, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

