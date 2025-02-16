СМИ: Трамп ошеломил и унизил Европу
Американский президент Дональд Трамп ошеломил, задушил и унизил Европу за три дня, сообщает Axios.
По данным портала, данный эффект произвели на Европу переговоры между Россией и США без участия Украины и европейских стран.
Также на Европу повлияли заявления главы Пентагона Пита Хегсета о том, что страны Европы должны взять ответственность за собственную безопасность.
Ранее заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что Европа «проглотит с ненавистью» критику вице-президента США, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru