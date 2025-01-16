СМИ: Еще один иск о сексуализированном насилии подали против Конора Макгрегора
Женщина подала гражданский иск против бывшего чемпиона UFC Конора Макгрегора, обвинив его в сексуальном нападении во время финала НБА 2023 года в Майами. Об этом сообщает The Guardian.
По данным изданием, она утверждает, что Макгрегор совершил сексуальное насилие над ней в туалете арены после четвертой игры между «Майами Хит» и «Денвер Наггетс» в июне 2023 года.
В иске также фигурирует баскетбольная команда «Майами Хит» и компания «Basketball Properties LLC», управляющая спортивной ареной «Кейсейя Сентер». Женщина уточняет, что к Макгрегору ее отвел один из сотрудников. Теперь она намерена взыскать возмещение ущерба в размере более 75 тысяч долларов для оплаты медицинских расходов и других мер.
В декабре 2024 года Макгрегора обязали выплатить 1,5 миллиона евро по делу об изнасиловании женщины в Дублине. Присяжные признали его виновным в нападении на Никиту Хэнд после рождественской вечеринки в 2018 году, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru