СМИ: Еще один иск о сексуализированном насилии подали против Конора Макгрегора

По данным изданием, она утверждает, что Макгрегор совершил сексуальное насилие над ней в туалете арены после четвертой игры между «Майами Хит» и «Денвер Наггетс» в июне 2023 года.

В иске также фигурирует баскетбольная команда «Майами Хит» и компания «Basketball Properties LLC», управляющая спортивной ареной «Кейсейя Сентер». Женщина уточняет, что к Макгрегору ее отвел один из сотрудников. Теперь она намерена взыскать возмещение ущерба в размере более 75 тысяч долларов для оплаты медицинских расходов и других мер.

В декабре 2024 года Макгрегора обязали выплатить 1,5 миллиона евро по делу об изнасиловании женщины в Дублине. Присяжные признали его виновным в нападении на Никиту Хэнд после рождественской вечеринки в 2018 году, передает «Радиоточка НСН».

