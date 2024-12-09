СМИ: Рэпера Jay-Z обвинили в изнасиловании несовершеннолетней

Американского рэпера Jay-Z (Шона Картера) и рэп-исполнителя Diddy (Шона Комбса) обвинили в изнасиловании 13-летней девочки в 2000 году. Об этом сообщает NBC News.

По данным телеканала, иск был подан еще в октябре против Комбса, позже заявление подали повторно, включив в него имя Картера. Имя истицы не разглашается. По словам пострадавшей, инцидент произошел в 2000 году в доме, где проходила вечеринка после церемонии награждения премии MTV Video Music Awards. Девочка подходила к водителям лимузинов, пытаясь попасть на мероприятие, один из них сказал, что она «соответствует тому, что ищет Diddy», и отвез ее на вечеринку.

В доме несовершеннолетняя подписала документы о неразглашении. По ее словам, на мероприятии были звезды, гости употребляли наркотики, а девочке предложили выпить. После этого ей стало плохо, она решила прилечь в комнате, куда позже якобы вошли рэперы. Истица заявила, что была изнасилована Картером, при этом за происходящим наблюдали Комбс и неназванная женщина-знаменитость. В иске заявитель требует возмещения ущерба, его размер не указан.

Сам Jay-Z, комментируя ситуацию, назвал обвинения отвратительными, отметив, что за такое преступление необходимо подать уголовную, а не гражданскую жалобу, «эти предполагаемые жертвы заслуживали бы реального правосудия, если бы это было так».

Ранее рэпера Diddy арестовали по обвинению в тяжких преступлениях, в частности, в вымогательстве и торговле людьми, напоминает Ura.ru.

