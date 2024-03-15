СМИ: Еще один бизнес мужа Блиновской пройдет процедуру банкротства

Еще одна фирма мужа Елены Блиновской Алексея попала под процедуру банкротства.

Так, суд начал процедуру банкротства компании «Оливия групп», в которой супругу Блиновской принадлежит 50% акций. Фирма работала больше четырех лет, занималась продажей одежды и тканей, сообщает Life.ru.

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Сейчас также ликвидируются его IT-компания «Подари мечту», фирма по производству одежды «Три кошки» и компания по переработке морепродуктов «Аквакультура».

До этого стало известно, что Сбербанк подаст в суд заявление о банкротстве мужа блогера Елены Блиновской, сообщение опубликовано на Федресурсе. Отмечается, что банк хочет добиться признания нового статуса для Алексея Блиновского, который подтвердит его несостоятельность. Муж блогера выступает в качестве индивидуального предпринимателя.

1 марта Следственный комитет РФ полностью прекратил уголовное дело в отношении блогера Валерии Чекалиной (Лерчек), а также её супруга Артёма Чекалина.

Ранее Валерия Чекалина заявила, что решила продать особняк, в котором весной 2023 года проходили обыски по делу о неуплате налогов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Кристина Кормилицына
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