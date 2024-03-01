От лица Блиновской запустили марафон из следственного изолятора

От имени «королевы марафонов» Елены Блиновской запустили новый марафон из СИЗО, сообщает Life.ru.

Блиновской предъявили обвинения по новой статье

Его авторы пообещали рассказать все подробности, связанные с задержанием Блиновской, о том, кто стоит за этим, всю правду об огромных налогах и работе над ошибками.

Программа нового марафона опубликована на официальном сайте блогерши, при чём тем же стилем, что был свойственен именно Блиновской.

По словам её адвоката, сайт был взломан и по этому поводу уже составлено заявление в полицию.

Ранее сумма недоимки по делу Блиновской превысила 900 миллионов рублей, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Кристина Кормилицына
ТЕГИ:МоскваСИЗОМарафонБлогер

Горячие новости

Все новости

партнеры