От лица Блиновской запустили марафон из следственного изолятора
От имени «королевы марафонов» Елены Блиновской запустили новый марафон из СИЗО, сообщает Life.ru.
Его авторы пообещали рассказать все подробности, связанные с задержанием Блиновской, о том, кто стоит за этим, всю правду об огромных налогах и работе над ошибками.
Программа нового марафона опубликована на официальном сайте блогерши, при чём тем же стилем, что был свойственен именно Блиновской.
По словам её адвоката, сайт был взломан и по этому поводу уже составлено заявление в полицию.
Ранее сумма недоимки по делу Блиновской превысила 900 миллионов рублей, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru