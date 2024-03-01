От лица Блиновской запустили марафон из следственного изолятора

Его авторы пообещали рассказать все подробности, связанные с задержанием Блиновской, о том, кто стоит за этим, всю правду об огромных налогах и работе над ошибками.

Программа нового марафона опубликована на официальном сайте блогерши, при чём тем же стилем, что был свойственен именно Блиновской.

По словам её адвоката, сайт был взломан и по этому поводу уже составлено заявление в полицию.

Ранее сумма недоимки по делу Блиновской превысила 900 миллионов рублей, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

