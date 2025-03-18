Кобзон-сити построят в Москве
Кобзон-сити появится в Москве — свидетельство об утверждении архитектурно-градостроительной концепции на первый этап строительства получил многофункциональный центр имени эстрадного исполнителя Иосифа Кобзона. Об этом сообщила Москоархитектура.
Здание с волнообразными фасадами появится на Бауманской улице (Басманный район), его высота — 18 этажей, а общая площадь достигнет 59,8 тысячи «квадратов». В состав комплекса войдут подземный паркинг, коммерческая инфраструктура, культурные пространства и бизнес-центр.
Арт-хаб центра имени Кобзона станет главной составляющей проекта. Музыкальные образы легли в основу архитектурной концепции — занавес, сцена и будто перелистываемая ветром нотная тетрадь.
В башне Melody Tower появятся рестораны, магазины, кафе и офисы. Дизайн входной группы башни перекликается с ее архитектурным обликом. В лобби разместятся места для деловых встреч и ожидания и зона ресепшен, на площади у входа — арт объект, а на кровле — места для отдыха.
Ожидается, что комплекс будет достроен в 2028 году.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что проект по благоустройству территории олимпийского комплекса «Лужники» в Москве стартует в 2025 году, он пройдет в три этапа. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru