Кобзон-сити построят в Москве

Арт-хаб центра имени Кобзона станет главной составляющей проекта. Музыкальные образы легли в основу архитектурной концепции — занавес, сцена и будто перелистываемая ветром нотная тетрадь.

В башне Melody Tower появятся рестораны, магазины, кафе и офисы. Дизайн входной группы башни перекликается с ее архитектурным обликом. В лобби разместятся места для деловых встреч и ожидания и зона ресепшен, на площади у входа — арт объект, а на кровле — места для отдыха.

Ожидается, что комплекс будет достроен в 2028 году.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что проект по благоустройству территории олимпийского комплекса «Лужники» в Москве стартует в 2025 году, он пройдет в три этапа. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

