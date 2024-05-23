СМИ: Елену Исинбаеву оштрафовали за неуплату налогов
Федеральная налоговая служба (ФНС) России оштрафовала двукратную олимпийскую чемпионку Елену Исинбаеву за неуплату налогов, ее долг вырос почти до полумиллиона рублей. Об этом сообщил телеграм-канал SHOT.
По данным издания, у спортсменки накопилось 465 688 тысяч рублей долга, которые она должна оплатить в срочном порядке, иначе ей грозит блокировка российских счетов.
Сейчас Исинбаева проживает за границей, однако ее точное место жительства не известно, в разное время ее видели на Канарах, в Испании и в Монако.
Ранее стало известно, что банковский счёт выступающего за клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина оказался заблокирован, напоминает телеграм-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Песков: У Путина нет контактов с Трампом
- Путин вечером отправится с визитом в Минск для «обширного общения» с Лукашенко
- Главой Генштаба Белоруссии назначили первого замгоссекретаря Совбеза Муравейко
- СМИ: Елену Исинбаеву оштрафовали за неуплату налогов
- Спецслужбы стран ШОС предотвратили 181 теракт в 2023 году
- СК: «Барнаульский маньяк» участвовал в расследовании одного из своих убийств
- Минфин рассматривает возможность преобразования курортного сбора в туристический налог
- Польский МиГ-29 потерял топливный бак во время полета
- Завершены съемки фильма Константина Буслова «Злой город»
- В Минфине предложили сохранить налогообложение доходов по депозитам
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru