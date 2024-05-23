СМИ: Елену Исинбаеву оштрафовали за неуплату налогов

Федеральная налоговая служба (ФНС) России оштрафовала двукратную олимпийскую чемпионку Елену Исинбаеву за неуплату налогов, ее долг вырос почти до полумиллиона рублей. Об этом сообщил телеграм-канал SHOT.

По данным издания, у спортсменки накопилось 465 688 тысяч рублей долга, которые она должна оплатить в срочном порядке, иначе ей грозит блокировка российских счетов.