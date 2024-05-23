СМИ: Елену Исинбаеву оштрафовали за неуплату налогов

Федеральная налоговая служба (ФНС) России оштрафовала двукратную олимпийскую чемпионку Елену Исинбаеву за неуплату налогов, ее долг вырос почти до полумиллиона рублей. Об этом сообщил телеграм-канал SHOT.

По данным издания, у спортсменки накопилось 465 688 тысяч рублей долга, которые она должна оплатить в срочном порядке, иначе ей грозит блокировка российских счетов.

СМИ: Глюкоза задолжала налоговой службе 1,2 миллиона рублей

Сейчас Исинбаева проживает за границей, однако ее точное место жительства не известно, в разное время ее видели на Канарах, в Испании и в Монако.

Ранее стало известно, что банковский счёт выступающего за клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина оказался заблокирован, напоминает телеграм-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости/Максим Богодвид
ТЕГИ:СпортсменыШтрафНалоги

Горячие новости

Все новости

партнеры