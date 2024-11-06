Адвокат: Блиновская попросит суд не признавать ее банкротом

Российский блогер Елена Блиновская, которая находится в СИЗО по делу о неуплате налогов, попросит суд отложить рассмотрение вопроса о признании ее банкротом, как минимум до января 2025 года, сообщают «Известия» со ссылкой на ее арбитражного адвоката Ивана Морозова.

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По его словам, Блиновская способна самостоятельно погасить все свои долги. В настоящее время осуществляются переговоры с потенциальными покупателями имущества блогера, в частности, дома в коттеджном поселке «Миллениум Парк».

Сегодня долг Блиновской составляет 588 млн рублей.

Ранее все недвижимое имущество блогера Елены Блиновской выставили на продажу, чтобы погасить долг перед налоговой, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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