Адвокат: Блиновская попросит суд не признавать ее банкротом

По его словам, Блиновская способна самостоятельно погасить все свои долги. В настоящее время осуществляются переговоры с потенциальными покупателями имущества блогера, в частности, дома в коттеджном поселке «Миллениум Парк».

Сегодня долг Блиновской составляет 588 млн рублей.

Ранее все недвижимое имущество блогера Елены Блиновской выставили на продажу, чтобы погасить долг перед налоговой, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

