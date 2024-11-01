СМИ: Электронные сигареты предложили продавать в аптеках по рецептам

В Национальном союзе защиты прав потребителей предложили поручить разработку деталей инициативы Минпромторгу и Минздраву. По данным издания, предполагается, что электронные сигареты приравняют к лекарственным средствам и ограничат их продажу.

Как указали в организации, в составе электронных сигарет и ЭСДН, а также вейпов есть глицерин и пропиленгликоль, ароматизаторы и загустители, которые могут вызывать тяжелые легочные заболевания. По этой причине более 30 стран в мире уже полностью запретили оборот подобной продукции на своих территориях.

Ранее сообщалось, что Минздрав РФ направил профильным ведомствам проект заключения правительства РФ на законопроект, который запрещает продажу табачной и никотиносодержащей продукции, рожденным после 31 декабря 2009 года, передает «Радиоточка НСН».

