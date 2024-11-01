СМИ: Электронные сигареты предложили продавать в аптеках по рецептам
Национальный союз защиты прав потребителей выступил с инициативой разрешить продажу электронных сигарет и электронных средств доставки никотина (ЭСДН) в аптеках, пишут «Известия» со ссылкой на письмо, направленное организацией премьер-министру РФ Михаилу Мишустину.
В Национальном союзе защиты прав потребителей предложили поручить разработку деталей инициативы Минпромторгу и Минздраву. По данным издания, предполагается, что электронные сигареты приравняют к лекарственным средствам и ограничат их продажу.
Как указали в организации, в составе электронных сигарет и ЭСДН, а также вейпов есть глицерин и пропиленгликоль, ароматизаторы и загустители, которые могут вызывать тяжелые легочные заболевания. По этой причине более 30 стран в мире уже полностью запретили оборот подобной продукции на своих территориях.
Ранее сообщалось, что Минздрав РФ направил профильным ведомствам проект заключения правительства РФ на законопроект, который запрещает продажу табачной и никотиносодержащей продукции, рожденным после 31 декабря 2009 года, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru