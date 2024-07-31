СМИ: Электрокар Zeekr подорожает в России на 15%

Отмечается, что кроссовер X может подорожать почти на 400 тысяч рублей, стоимость минивэна 009 вырастет более чем на миллион рублей, а седан Zeekr 001 подорожает на 550–600 тысяч рублей.

В июне 2024 года сообщалось, что производитель Zeekr намерен прекратить поставки своих электрокаров в Россию.

Ранее казахстанский портал Tengri Auto со ссылкой на представителя компании сообщил о том, что Zeekr намерен блокировать функции экрана в электромобилях, выпущенных для внутреннего рынка КНР, но используемых в других странах, отмечает «Радиоточка НСН».

