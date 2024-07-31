СМИ: Электрокар Zeekr подорожает в России на 15%
Китайский электрокар Zeekr подорожает до 15%, а к ноябрю 2024 года совсем исчезнет с российского рынка, сообщает Telegram-канал Shot.
Отмечается, что кроссовер X может подорожать почти на 400 тысяч рублей, стоимость минивэна 009 вырастет более чем на миллион рублей, а седан Zeekr 001 подорожает на 550–600 тысяч рублей.
В июне 2024 года сообщалось, что производитель Zeekr намерен прекратить поставки своих электрокаров в Россию.
Ранее казахстанский портал Tengri Auto со ссылкой на представителя компании сообщил о том, что Zeekr намерен блокировать функции экрана в электромобилях, выпущенных для внутреннего рынка КНР, но используемых в других странах, отмечает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru