СМИ: эквивалент вменяемой Иванову взятки может быть больше миллиарда рублей

Собеседник агентства уточнил, что в эту сумму входят услуги крупных подрядчиков и материальные блага

«Следствие считает, что Иванов постоянно обеспечивал получение выгодных подрядов, а бизнесмены в свою очередь за эти подряды оказывали ему разные услуги, начиная от строительства дома, заканчивая оплатой необходимых ему вещей разного рода», - рассказал источник.

О задержании Иванова стало известно 23 апреля. Его обвиняют в получении взятки в особо крупном размере. Чиновник оборонного ведомства не признал причастность к совершению преступления, сообщает «Радиоточка НСН».

