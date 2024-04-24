СМИ: эквивалент вменяемой Иванову взятки может быть больше миллиарда рублей
Сумма взятки, полученной заместителем министра обороны Тимуром Ивановым, может превышать миллиард рублей, пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Собеседник агентства уточнил, что в эту сумму входят услуги крупных подрядчиков и материальные блага
«Следствие считает, что Иванов постоянно обеспечивал получение выгодных подрядов, а бизнесмены в свою очередь за эти подряды оказывали ему разные услуги, начиная от строительства дома, заканчивая оплатой необходимых ему вещей разного рода», - рассказал источник.
О задержании Иванова стало известно 23 апреля. Его обвиняют в получении взятки в особо крупном размере. Чиновник оборонного ведомства не признал причастность к совершению преступления, сообщает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru