СМИ: Экспозиции Третьяковки призвали привести «в соответствие с духовно-нравственными ценностями»

По данным канала, соответствующее письмо в музей направила заместитель департамента музеев и внешних связей Минкульта РФ Наталия Чечель. В документе сослались на жалобу некоего Сергею Шадрина, заявил, что экспозиция Третьяковки не соответствует госполитике «по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей».

Гражданин написал, что в музее «представлены произведения, имеющие признаки деструктивной идеологии», после знакомства с которыми он испытал «глубокий пессимизм, ощущение пустоты и беспросветности».

Шадрину остался недоволен циклом «Тайная вечеря», а также указал, что в искусстве второй половины XX века присутствуют сцены «многочисленных похорон, в том числе в присутствии маргинальных социальных элементов», «запойного алкоголизма» и «волюнтаристские интерпретации» образов отечественных правителей и деятелей культуры.

Ранее директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова заявила, что на выставках в 2022 году в музее побывали более миллиона человек в 2022 году, сообщает RT.

