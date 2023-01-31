СМИ: Экспозиции Третьяковки призвали привести «в соответствие с духовно-нравственными ценностями»
Министерство культуры потребовало от Третьяковской галереи отчитаться «по вопросу приведения содержания постоянных экспозиций и выставок в соответствие с духовно-нравственными ценностями», сообщает Telegram-канал «Сирена».
По данным канала, соответствующее письмо в музей направила заместитель департамента музеев и внешних связей Минкульта РФ Наталия Чечель. В документе сослались на жалобу некоего Сергею Шадрина, заявил, что экспозиция Третьяковки не соответствует госполитике «по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей».
Гражданин написал, что в музее «представлены произведения, имеющие признаки деструктивной идеологии», после знакомства с которыми он испытал «глубокий пессимизм, ощущение пустоты и беспросветности».
Шадрину остался недоволен циклом «Тайная вечеря», а также указал, что в искусстве второй половины XX века присутствуют сцены «многочисленных похорон, в том числе в присутствии маргинальных социальных элементов», «запойного алкоголизма» и «волюнтаристские интерпретации» образов отечественных правителей и деятелей культуры.
Ранее директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова заявила, что на выставках в 2022 году в музее побывали более миллиона человек в 2022 году, сообщает RT.
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