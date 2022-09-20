СМИ: Из Новой Третьяковской галереи в Москве украли картину
Картину «Волна» московской художницы Екатерины Скибы украли из Третьяковской галереи, пишут «Известия» со ссылкой на собственный источник.
Собеседник издания рассказал, что она отдала четыре свои работы на выставку «Российская Премия искусств», которую Евразийский художественный союзпроводил в Новой Третьяковской галерееа. На закрытии в воскресенье Скиба обнаружила только три из них.
«Организаторы заметили пропажу ещё в пятницу, однако не приняли никаких мер и не сообщили об инциденте автору», — указал он.
Источник добавил, что полиция уже возбудила уголовное дело, ведётся розыск преступника.
Ранее россияне назвали профессии дизайнера и художника, артиста и космонавта самыми интересными, сообщает RT.
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