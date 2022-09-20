СМИ: Из Новой Третьяковской галереи в Москве украли картину

Картину «Волна» московской художницы Екатерины Скибы украли из Третьяковской галереи, пишут «Известия» со ссылкой на собственный источник.

Отреставрированную картину «Иван Грозный и сын его Иван» вернули в Третьяковку

Собеседник издания рассказал, что она отдала четыре свои работы на выставку «Российская Премия искусств», которую Евразийский художественный союзпроводил в Новой Третьяковской галерееа. На закрытии в воскресенье Скиба обнаружила только три из них.

«Организаторы заметили пропажу ещё в пятницу, однако не приняли никаких мер и не сообщили об инциденте автору», — указал он.

Источник добавил, что полиция уже возбудила уголовное дело, ведётся розыск преступника.

Ранее россияне назвали профессии дизайнера и художника, артиста и космонавта самыми интересными, сообщает RT.

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