«Левые аккаунты»: Маркировка видеоигр не погубит «серый» рынок, но поднимет цены

«В России сейчас хотят сделать систему по примеру Китая – ввести, грубо говоря, цензуру на игры. Это будет распространяться и на импортные продукты, а также будут введены возрастные ограничения. Это будет все в одной системе. В таком случае будут сложности с поставками некоторых западных игр, которые просто не будут маркировку проходить. Это приведет к бюрократизации, которая будет ощутимо откладывать сроки релизов. Второй момент заключается в том, что разработчикам нужно будет четкое понимание, какие вещи допустимо интегрировать в проекты, а какие будут нежелательными. В противном случае у компаний будут возникать довольно большие риски. Также возможно увеличение стоимости. Создателям придется контент убирать, что выльется в дополнительные сроки и бюджеты», - объяснил он.

Пименов подчеркнул, что «пиратство» на рынке видеоигр сегодня практически отсутствует, а серый импорт – вынужденная мера, которая не дает пользователям никаких гарантий.

«Маркировка скажется на ввозе только физических копий. Цифровой товар никто не отменял, его не нужно ввозить непосредственно, будут покупать с «левых» аккаунтов. Еще год назад мы наблюдали, что пиратство в играх стало расти. Но сейчас ситуация начала выравниваться. Серый импорт – это немного другая история. Это товары, которые приобретены легально, но ввезены не совсем официально. Сейчас достаточно много таких площадок, которые продают ключи к играм или ввозят физические копии игр из третьих стран. Сами пользователи создают иностранные аккаунты и с них покупают цифровую продукцию. При таком раскладе отсутствует защита потребителя, потому что никто не может гарантировать качество товара. Вернуть товар нельзя, потребовать возмещение тоже», - рассказал Пименов.

По его словам, помочь в этом вопросе может только создание отечественных платформ, где россияне будут покупать необходимые продукты с гарантиями.

«Нужно работать над развитием своих площадок, чтобы история стала легальной и удобной для пользователя. Чтобы потребитель мог купить то, что ему нужно, без ограничений и с гарантиями качества. Тогда не будет повода обращаться к сторонним сервисам. Но на это потребуется несколько лет, это не задача одного дня и даже года», - заключил собеседник НСН.

С начала 2024 года российские геймеры потратили 49 миллиардов рублей на покупку игровых новинок, сообщили «Ведомости». Российские игроки чаще всего покупали Helldivers 2, Baldur’s Gate 3 и Warhammer 40,000: Rogue Trader, передает «Радиоточка НСН».



