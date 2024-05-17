СМИ: Экс-сотруднику УФСБ и группировке ЧВК ЕНОТ грозит до 17 лет заключения
Московский военный суд завершил процесс по уголовному делу экс-сотрудника УФСБ Александра Мрищука и участников преступного сообщества ЧВК ЕНОТ («Единые народные общинные товарищества»). Им грозит от 12 до 17 лет строго режима. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на свои источники.
В материале говорится, что Мрищук, а также еще один майор УФСБ Антон Барякшев использовали преступную группировку ЧВК ЕНОТ для совершения разбойных нападений и краж. По информации издания, майор Барякшев признал вину и получил шесть лет колонии в особом порядке. Члены банды нападали на предпринимателей, которые подозревались в махинациях с поставками заграничных товаров.
Для Мрищука следствие запросило 17 лет колонии строго режима, а его подельники из ЧВК ЕНОТ могут получить от 12 до 15 лет строго режима и серьезные денежные штрафы.
Ранее трех исламистов, задержанных за подготовку теракта в Черкесске, осудили на 18,5 года заключения каждого. Об этом сообщил Центр общественных связей ФСБ, напоминает телеграм-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru