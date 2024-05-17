СМИ: Экс-сотруднику УФСБ и группировке ЧВК ЕНОТ грозит до 17 лет заключения

Московский военный суд завершил процесс по уголовному делу экс-сотрудника УФСБ Александра Мрищука и участников преступного сообщества ЧВК ЕНОТ («Единые народные общинные товарищества»). Им грозит от 12 до 17 лет строго режима. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на свои источники.

В материале говорится, что Мрищук, а также еще один майор УФСБ Антон Барякшев использовали преступную группировку ЧВК ЕНОТ для совершения разбойных нападений и краж. По информации издания, майор Барякшев признал вину и получил шесть лет колонии в особом порядке. Члены банды нападали на предпринимателей, которые подозревались в махинациях с поставками заграничных товаров.