СМИ: Экс-мэра Сочи Копайгородского подозревают в создании ОПГ

По версии следователей, сочинская ОПГ, куда входили чиновники и предприниматели, торговала местами на кладбище. Так, за одно захоронение требовали от 200 тысяч до 3 миллионов рублей.

Возглавлял ОПГ, по мнению следователей, экс-советник Копайгородского Родион Пищур. По новой информации, в махинациях принимал участие и сам экс-мэр. Сейчас его допрашивают.

Ранее Копайгородского задержали в ЛНР и этапировали в Москву по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями и мошенничестве, передает RT.

