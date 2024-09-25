СМИ: Экс-мэра Сочи Копайгородского подозревают в создании ОПГ
Бывшего мэра куротного города Сочи Алексея Копайгородского, предварительно, подозревают в создании организованной преступной группы (ОПГ), а также продаже мест на кладбище, сообщил Telegram-канал SHOT.
По версии следователей, сочинская ОПГ, куда входили чиновники и предприниматели, торговала местами на кладбище. Так, за одно захоронение требовали от 200 тысяч до 3 миллионов рублей.
Возглавлял ОПГ, по мнению следователей, экс-советник Копайгородского Родион Пищур. По новой информации, в махинациях принимал участие и сам экс-мэр. Сейчас его допрашивают.
Ранее Копайгородского задержали в ЛНР и этапировали в Москву по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями и мошенничестве, передает RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Премьер-министра Грузии исключили из списка приглашенных к Байдену
- Новый автозавод появится в Ульяновской области
- Колокольцев: Мошенники активно используют дипфейки от имени МВД
- СМИ: В ЛНР задержали экс-мэра Сочи Копайгородского
- ВС России поразили центр радиосвязи ВСУ
- ВСУ потеряли 2090 человек в зоне спецоперации на Украине за сутки
- Минобороны: Над Белгородской областью сбили два украинских дрона
- СМИ: Экс-мэра Сочи Копайгородского подозревают в создании ОПГ
- Колокольцев: Ущерб от IT-преступлений в 2024 году превысил 116 миллиардов рублей
- Минобороны: ВС РФ взяли под контроль Острое и Григоровку в ДНР
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru