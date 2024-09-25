СМИ: Экс-мэра Сочи Копайгородского подозревают в создании ОПГ

Бывшего мэра куротного города Сочи Алексея Копайгородского, предварительно, подозревают в создании организованной преступной группы (ОПГ), а также продаже мест на кладбище, сообщил Telegram-канал SHOT.

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По версии следователей, сочинская ОПГ, куда входили чиновники и предприниматели, торговала местами на кладбище. Так, за одно захоронение требовали от 200 тысяч до 3 миллионов рублей.

Возглавлял ОПГ, по мнению следователей, экс-советник Копайгородского Родион Пищур. По новой информации, в махинациях принимал участие и сам экс-мэр. Сейчас его допрашивают.

Ранее Копайгородского задержали в ЛНР и этапировали в Москву по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями и мошенничестве, передает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Екатерина Лызлова
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