СМИ: Экс-мэр Сочи Копайгородский ушел добровольцем на СВО
Бывший глава Сочи Алексей Копайгородский принимает участие в специальной военной операции. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на источник.
Отвечая на вопрос, действительно ли экс-мэр решил отправиться в зону СВО, собеседник агентства заявил, что Копайгородский вступил в добровольческий отряд.
В мае Алексей Копайгородский ушел в отставку с поста мэра Сочи, напоминает «Свободная пресса». По данным СМИ, экс-чиновник, который окончил Краснодарское высшее военное училище имени Штеменко, почти сразу отправился добровольцем на СВО. Источники сообщают, что Копайгородский служит в Луганской Народной Республике.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru