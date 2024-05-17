Суд арестовал премьера Алтайского края по делу о мошенничестве

В сообщении говорится, что чиновник обвиняется по статьям «приготовление к преступлению и покушение на преступление» и «мошенничество в особо крупном размере».

По решению суда, Кибардин будет находиться в СИЗО месяц 29 суток, то есть до 15 июля 2024 года.

В ряде СМИ появилась информация, что чиновник был задержан в Москве при получении 18 млн рублей от неизвестного лица.

Ранее Советский районный суд Уфы арестовал экс-министра транспорта и дорожного хозяйства Башкирии Александра Клебанова, который обвиняется в получении взятки, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

