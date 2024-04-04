СМИ: Экс-игрока московского «Спартака» задержали за дебош в кафе

Бывшего игрока московского «Спартака» Камалутдина Ахмедова задержали за дебош, который он устроил в одном из столичных кафе, сообщил Telegram-канал 112.

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По его информации, футболист в состоянии сильного алкогольного опьянения начал агрессивно себя вести в заведении общепита на Комсомольском проспекте, преставал к посетителям и мешал отдыхать другим гражданам. После этого сотрудники кафе были вынуждены вызывать наряд полиции.

При задержании и в отделении Ахмедов продолжал буйно себя вести и требовал, чтобы его немедленно отпустили. Затем он уснул. Выспавшись, он пришёл в себя, принёс извинения сотрудникам МВД и был отпущен ими, пообещав не нарушать общественный порядок.

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ФОТО: РИА Новости / Светлана Шевченко
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