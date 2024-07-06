СМИ: Экс-главу Сергокалинского района Дагестана Омарова снова задержали

Отмечается, что Омарова подозревают в мошенничестве с недвижимостью. Детали пока неизвестны.



Ранее Омаров провел десять суток в спецприемнике из-за спора и конфликта с сотрудниками полиции.



Мужчина был арестован после того, как выяснилось, что его сыновья 23 июня напали на два православных храма, две синагоги и пост ДПС в Дербенте и Махачкале. При этом Омаров знал о террористических и экстремистских взглядах своих детей, однако все равно покрывал их.

Тогда в результате проведения контртеррористической операции было убито пять боевиков, включая сыновей главы Сергокалинского района и его племянника, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

