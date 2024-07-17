СМИ: Экс-главу подмосковной Шатуры Артюхина задержали в Подмосковье

В материале уточняется, что Артюхин был задержан в машине своей жены, на которой он собирался ехать в барбершоп. В результате обыска из машины изъяли несколько пакетов.

Чиновник был задержан и доставлен на допрос в Следственный комитет по Московской области. Причина задержания пока не сообщается. Ранее обыски также прошли в офисе у жены Артюхина.

Артюхин был избран главой подмосковной Шатуры в марте 2020 года, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

