СМИ: Экс-главу подмосковной Шатуры Артюхина задержали в Подмосковье
Бывшего главу городского округа Шатура Алексея Артюхина, который 10 июля ушел в отставку, задержали у его дома в Подмосковье. Об этом сообщил Telegram-канал Баzа.
В материале уточняется, что Артюхин был задержан в машине своей жены, на которой он собирался ехать в барбершоп. В результате обыска из машины изъяли несколько пакетов.
Чиновник был задержан и доставлен на допрос в Следственный комитет по Московской области. Причина задержания пока не сообщается. Ранее обыски также прошли в офисе у жены Артюхина.
Артюхин был избран главой подмосковной Шатуры в марте 2020 года, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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