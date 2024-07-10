Экс-депутат Госдумы Драганов на фоне обысков назвал себя невиновным

Бывший депутат Госдумы Валерий Драганов, у которого прошли обыски по делу о неуплате налогов, назвал себя добропорядочным гражданином, отметив, что спокоен за свой бизнес. Об этом экс-парламентарий заявил в беседе с ТАСС.

В Красногорске прошли обыски в доме бывшего депутата Валерия Драганова

«Я добропорядочный гражданин, который хочет отвечать за свои слова. Мне нужна моя интерпретационная модель, опирающаяся на право, мораль и этику... Единственное, что могу сказать, боль, причиненную моей семье, очень тяжело преодолеть, но во всем остальном я спокоен», — подчеркнул Драганов.

Экс-депутат добавил, что ситуации дадут «объективный правовой анализ».

Ранее стало известно об обысках в доме Драганова в подмосковном Красногорске. Мероприятия связаны с «Российской буровой корпорацией», пишет RT.

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
ТЕГИ:Московская ОбластьОбыски

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