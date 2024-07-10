Экс-депутат Госдумы Драганов на фоне обысков назвал себя невиновным
Бывший депутат Госдумы Валерий Драганов, у которого прошли обыски по делу о неуплате налогов, назвал себя добропорядочным гражданином, отметив, что спокоен за свой бизнес. Об этом экс-парламентарий заявил в беседе с ТАСС.
«Я добропорядочный гражданин, который хочет отвечать за свои слова. Мне нужна моя интерпретационная модель, опирающаяся на право, мораль и этику... Единственное, что могу сказать, боль, причиненную моей семье, очень тяжело преодолеть, но во всем остальном я спокоен», — подчеркнул Драганов.
Экс-депутат добавил, что ситуации дадут «объективный правовой анализ».
Ранее стало известно об обысках в доме Драганова в подмосковном Красногорске. Мероприятия связаны с «Российской буровой корпорацией», пишет RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Под Челябинском задержали россиянина за контрабанду военной продукции
- Медведев: Спецоперация не закончится после поражения Украины
- Минфин: Семейная ипотека продлена до 2030 года
- В России начались съемки комедии «Братья» с Киркоровым и Дороховым
- Экс-депутат Госдумы Драганов на фоне обысков назвал себя невиновным
- «Асти, Горшок и Агутин»: Названы любимые «шашлычные жанры» россиян
- Пушилин заявил о продвижении армии России в направлении Дзержинска и Нью-Йорка
- Израильские ВВС нанесли удары по объектам «Хезболлы» на востоке и юге Ливана
- Участвующий в СВО депутат Госдумы Колесников получил ранение
- СМИ: Осудивший спецоперацию певец Валерий Меладзе планирует вернуться в Россию
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru