Экс-депутат Госдумы Драганов на фоне обысков назвал себя невиновным

«Я добропорядочный гражданин, который хочет отвечать за свои слова. Мне нужна моя интерпретационная модель, опирающаяся на право, мораль и этику... Единственное, что могу сказать, боль, причиненную моей семье, очень тяжело преодолеть, но во всем остальном я спокоен», — подчеркнул Драганов.

Экс-депутат добавил, что ситуации дадут «объективный правовой анализ».

Ранее стало известно об обысках в доме Драганова в подмосковном Красногорске. Мероприятия связаны с «Российской буровой корпорацией», пишет RT.

