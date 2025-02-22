СМИ: Экс-главред российского Elle Сотникова стала жертвой мошенницы
Мошенница обманула бывшего главного редактора российской редакции журнала ELLE Елену Сотникову на 4 миллиона рублей, пишет Telegram-канал Mash.
Как сообщает издание, женщина еще в 2023 году с психологом Татьяной, которая была подписчицей журналистки и пообещала ей помочь пережить тяжелый развод.
В течение следующих девяти месяцев Татьяна брала за свои сеансы по 50 тысяч рублей. Помимо прочего она запросила с Сотниковой 500 тысяч рублей за решение проблем с налогами, а также дополнительную сумму за расследование о секретной недвижимости супруга за границей. Позже журналистка узнала, что стала жертвой мошенницы, которая с ее помощью пыталась погасить множество микрозаймов.
Ранее зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая сообщила «Радиоточке НСН», что в России намерены разработать реестр дипломов о высшем образовании позволит быстро проверить экспертность любого спикера из соцсетей.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru