СМИ: Экс-главред российского Elle Сотникова стала жертвой мошенницы

Как сообщает издание, женщина еще в 2023 году с психологом Татьяной, которая была подписчицей журналистки и пообещала ей помочь пережить тяжелый развод.

В течение следующих девяти месяцев Татьяна брала за свои сеансы по 50 тысяч рублей. Помимо прочего она запросила с Сотниковой 500 тысяч рублей за решение проблем с налогами, а также дополнительную сумму за расследование о секретной недвижимости супруга за границей. Позже журналистка узнала, что стала жертвой мошенницы, которая с ее помощью пыталась погасить множество микрозаймов.

Ранее зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая сообщила «Радиоточке НСН», что в России намерены разработать реестр дипломов о высшем образовании позволит быстро проверить экспертность любого спикера из соцсетей.

