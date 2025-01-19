СМИ: Экс-глава НАТО Столтенберг станет почетным гостем на инаугурации Трампа
19 января 202519:49
Экс-глава НАТО Йенс Столтенберг станет почетным гостем на инаугурации избранного президента США Дональда Трампа Об этом сообщает немецкий Spiegel.
По информации издания, Трамп еще несколько недель назад лично пригласил Столтенберга.
"Участие Столтенберга весьма удивительно, поскольку Трамп постоянно высказывался пренебрежительно в адрес НАТО во время своего первого президентского срока", - пишет издание.
Осенью прошлого года Столтенберг передал полномочия генерального секретаря НАТО Марку Рютте и возглавил Мюнхенскую конференцию по безопасности.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru