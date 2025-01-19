СМИ: Экс-глава НАТО Столтенберг станет почетным гостем на инаугурации Трампа

Экс-глава НАТО Йенс Столтенберг станет почетным гостем на инаугурации избранного президента США Дональда Трампа Об этом сообщает немецкий Spiegel.

Экс-генсек НАТО Столтенберг возглавит Мюнхенскую конференцию по безопасности

По информации издания, Трамп еще несколько недель назад лично пригласил Столтенберга.

"Участие Столтенберга весьма удивительно, поскольку Трамп постоянно высказывался пренебрежительно в адрес НАТО во время своего первого президентского срока", - пишет издание.

Осенью прошлого года Столтенберг передал полномочия генерального секретаря НАТО Марку Рютте и возглавил Мюнхенскую конференцию по безопасности.


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ФОТО: РИА Новости / Алексей Витвицкий
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