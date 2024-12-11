СМИ: Экс-директор ЧЭМК получил условный срок по делу о педофилии

Бывший гендиректор Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК) Павел Ходоровский получил условный срок по делу о педофилии. Об этом со ссылкой на источник в судебной системе сообщает Ura.ru.

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Собеседник агентства уточнил, что Ходоровскому назначили четыре года лишения свободы условно с испытательным сроком три года.

Также отмечается, что в Калининском районном суде Челябинска от комментариев отказались, указав, что процесс проходил в закрытом режиме.

Ходоровский был задержан 11 июня, сообщает RT. Против него возбудили дела по факту совершения преступлений против половой неприкосновенности детей и общественной нравственности.

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ФОТО: РИА Новости, Андрей Старостин
ТЕГИ:ПедофилияУголовное НаказаниеСудЧелябинск

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