СМИ: Экс-директор ЧЭМК получил условный срок по делу о педофилии

Собеседник агентства уточнил, что Ходоровскому назначили четыре года лишения свободы условно с испытательным сроком три года.

Также отмечается, что в Калининском районном суде Челябинска от комментариев отказались, указав, что процесс проходил в закрытом режиме.

Ходоровский был задержан 11 июня, сообщает RT. Против него возбудили дела по факту совершения преступлений против половой неприкосновенности детей и общественной нравственности.

