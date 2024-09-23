СМИ: Экс-адвоката Березовского объявили в розыск

Уточняется, что Блинова разыскивают по статье о совершение валютных операций по денежным переводам на счета нерезидентов с использованием подложных документов.

Ранее Блинов был на три месяца арестован в Польше, польские правоохранители предъявили ему обвинения, сообщает RT.

В частности, юриста обвинили в руководстве нападением на политика Леонида Волкова (признан в РФ иноагентом, включен в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга).

