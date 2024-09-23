СМИ: Экс-адвоката Березовского объявили в розыск

Экс-адвокат российского олигарха Бориса Березовского Анатолий Блинов объявлен в розыск в РФ. Об этом со ссылкой на правоохранительные органы сообщает РИА Новости.

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Уточняется, что Блинова разыскивают по статье о совершение валютных операций по денежным переводам на счета нерезидентов с использованием подложных документов.

Ранее Блинов был на три месяца арестован в Польше, польские правоохранители предъявили ему обвинения, сообщает RT.

В частности, юриста обвинили в руководстве нападением на политика Леонида Волкова (признан в РФ иноагентом, включен в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга).

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ФОТО: РИА Новости / Константин Михальчевский
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