Экс-редактора DOXA Арамяна объявили в международный розыск

Уточняется, что Арамян обвиняется по статье о пропаганде терроризма, а также по статье о фейках о Вооружённых силах РФ.

По решению суда, мужчину арестовали на два месяца «с момента его задержания на территории РФ либо с момента его экстрадиции».

Кроме того, Арамян был объявлен в международный розыск.

МВД РФ объявило в розыск журналистов каналов CNN, RAI, DW и «1+1», против которых возбуждены дела о незаконном пересечении российской госграницы, сообщает RT.



