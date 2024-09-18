Экс-редактора DOXA Арамяна объявили в международный розыск
Басманный суд Москвы заочно арестовал экс-редактора студенческого онлайн-издания DOXA Армена Арамяна. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции столицы.
Уточняется, что Арамян обвиняется по статье о пропаганде терроризма, а также по статье о фейках о Вооружённых силах РФ.
По решению суда, мужчину арестовали на два месяца «с момента его задержания на территории РФ либо с момента его экстрадиции».
Кроме того, Арамян был объявлен в международный розыск.
МВД РФ объявило в розыск журналистов каналов CNN, RAI, DW и «1+1», против которых возбуждены дела о незаконном пересечении российской госграницы, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru