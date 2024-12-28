СМИ: Экипажи самолетов и наземную охрану обучат борьбе с авиаугрозами

Экипажи самолетов и наземную охрану обучат борьбе с авиаугрозами, Минтранс с марта следующего года внедрит новую программу безопасности для авиации, пишут «Известия».

Так, экипажи самолетов обучат противодействию террористическим угрозам и авиадебоширам. Также уточняется, что в отрасли планируют создать единую информационную систему для взаимодействия различных служб в случае ЧП. В отрасли ожидают уточнений, но уже сейчас уверены, что речь идет о приближении к международным стандартам в сфере безопасности.

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Авиадиспетчеры ранее пожаловались главе Росавиации на появившуюся у них с 1 сентября обязанность визуально следить за полетами птиц в районе аэродромов во время взлёта и посадки судов. Авторы обращения считают, что это отвлекает от главной обязанности визуально контролировать взлетающие воздушные суда и занятость взлетно-посадочной полосы, пишет РБК.

Обнаружить птицу на взлетно-посадочной полосе зачастую невозможно, диспетчер не может постоянно смотреть в бинокль, так как наблюдает за воздушными судами на взлет и на посадку, заявил ранее президент профсоюза авиадиспетчеров России Сергей Ковалев «Радиоточке НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:БезопасностьМинтрансСамолеты

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