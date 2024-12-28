СМИ: Экипажи самолетов и наземную охрану обучат борьбе с авиаугрозами

Авиадиспетчеры ранее пожаловались главе Росавиации на появившуюся у них с 1 сентября обязанность визуально следить за полетами птиц в районе аэродромов во время взлёта и посадки судов. Авторы обращения считают, что это отвлекает от главной обязанности визуально контролировать взлетающие воздушные суда и занятость взлетно-посадочной полосы, пишет РБК.

Обнаружить птицу на взлетно-посадочной полосе зачастую невозможно, диспетчер не может постоянно смотреть в бинокль, так как наблюдает за воздушными судами на взлет и на посадку, заявил ранее президент профсоюза авиадиспетчеров России Сергей Ковалев «Радиоточке НСН».

