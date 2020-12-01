СМИ: Ефремова перевели в колонию, где сидели Кокорин и Мамаев
Актёра Михаила Ефремова, осуждённого за "пьяное" ДТП, перевели в исправительную колонию, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
Собеседник агентства уточнил, что после проведённого в СИЗО карантина, 1 декабря Ефремова перевели в исправительную колонию №4 в Белгородской области, которая предназначена для содержания впервые осуждённых мужчин.
Несколько месяцев в ИК-4 в 2019 году наказание отбывали футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, передаёт RT.
Вечером 8 июня в Москве Ефремов, управляя автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, выехал на полосу встречного движения и врезался в фургон "Лада". Водитель отечественного автомобиля Сергей Захаров умер в больнице. Ефремова приговорили к 8 годам колонии общего режима, затем Мосгорсуд снизил срок до 7,5 лет.
Ранее адвокат артиста Андрей Алешкин заявил, что у Ефремова есть законные основания на помилование, так как он признал вину в ДТП, а приговор уже вступил в силу.
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