СМИ: Ефремов заявил, что устроит «чудовищную движуху» после выхода по УДО

СМИ опубликовало запись телефонного разговора артиста с другом, которого Ефремов поздравил с днем рождения.

«Жди нас, скоро мы все выйдем и устроим чудовищную движуху по всей Белгородской области», - заявил актер в беседе.

Также Ефремов высказался о грядущем заседании суда по своему ходатайству об условно-досрочном освобождении. Артист отметил, что «ничего еще непонятно». Заседание назначено на 24 марта, оно пройдет в Алексеевском районном суде Белгородской области.

Ранее жена Ефремова Софья Кругликова опровергла информацию о госпитализации актера, однако отметила, что у него ухудшились астма и хроническая обструктивная болезнь легких, пишет 360.ru.

