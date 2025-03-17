СМИ: Ефремов заявил, что устроит «чудовищную движуху» после выхода по УДО
Актер Михаил Ефремов, который отбывает наказание за смертельное ДТП, пообещал после выхода из колонии устроить «чудовищную движуху» в Белгородской области. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
СМИ опубликовало запись телефонного разговора артиста с другом, которого Ефремов поздравил с днем рождения.
«Жди нас, скоро мы все выйдем и устроим чудовищную движуху по всей Белгородской области», - заявил актер в беседе.
Также Ефремов высказался о грядущем заседании суда по своему ходатайству об условно-досрочном освобождении. Артист отметил, что «ничего еще непонятно». Заседание назначено на 24 марта, оно пройдет в Алексеевском районном суде Белгородской области.
Ранее жена Ефремова Софья Кругликова опровергла информацию о госпитализации актера, однако отметила, что у него ухудшились астма и хроническая обструктивная болезнь легких, пишет 360.ru.
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