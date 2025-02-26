Адвокат Падалко подтвердил, что Ефремов подал ходатайство на УДО
26 февраля 202515:14
Адвокат Михаила Ефремова Юрий Падалко подтвердил, что актер инициировал процесс, связанный с условно-досрочным освобождением (УДО).
«Да, это так. Эта информация соответствует действительности», — сказал он в беседе с «Газетой.Ru».
Ранее СМИ сообщали, что Алексеевский районный суд Белгородской области рассмотрит ходатайство осужденного актера Михаила Ефремова об условно-досрочном освобождении (УДО) 24 марта.
В 2020 году Ефремов осудили за ДТП, в результате которого погиб человек. Актера приговорили к 7,5 года заключения, передает «Радиоточка НСН».
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- Адвокат Падалко подтвердил, что Ефремов подал ходатайство на УДО
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru