Адвокат Падалко подтвердил, что Ефремов подал ходатайство на УДО

«Да, это так. Эта информация соответствует действительности», — сказал он в беседе с «Газетой.Ru».

Ранее СМИ сообщали, что Алексеевский районный суд Белгородской области рассмотрит ходатайство осужденного актера Михаила Ефремова об условно-досрочном освобождении (УДО) 24 марта.

В 2020 году Ефремов осудили за ДТП, в результате которого погиб человек. Актера приговорили к 7,5 года заключения, передает «Радиоточка НСН».

