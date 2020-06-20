СМИ: Ефремов признан вменяемым
Российский актер Михаил Ефремов по итогам судебно-психиатрической экспертизы признан вменяемым. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник.
«Согласно заключению экспертизы, Ефремов вменяемый, психических отклонений не имеет. Он признал, что употребляет алкоголь и наркотики», - сообщил собеседник агентства.
Во время исследования актер, по словам источника, осознавал происходящее, вел себя корректно и вежливо, несмотря на депрессивное состояние.
Напомним, вечером 8 июня Ефремов на своем джипе выехал на полосу встречного движения на Смоленской площади в центре Москвы, врезавшись в фургон. Водитель фургона, 57-летний курьер Сергей Захаров, впоследствии скончался от полученных травм. В крови Ефремова нашли алкоголь и наркотики, ему грозит от пяти до 12 лет лишения свободы.
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