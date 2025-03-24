СМИ: Ефремов озвучил утреннюю зарядку для заключенных в ИК-4 Белгородской области

Российский актер Михаил Ефремов, который отбывает наказание за смертельное ДТП в ИК-4 Белгородской области, озвучил утреннюю зарядку для заключенных, сообщил Telegram-канал SHOT.

Адвокат Ефремова назвал фейковым разговор актера о «движухе» после УДО

Уточняется, что теперь голос артиста с описанием разминки каждое утро звучит в колонии.

По данным Telegram-канала, артист записал аудио по просьбе администрации колонии в звукозаписывающей студии.

Ранее адвокат Ефремова Юрий Падалко опроверг сообщения о проверке в исправительной колонии из-за якобы звонка актера своему знакомому, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».


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ФОТО: РИА Новости / Алексей Майшев
ТЕГИ:Михаил ЕфремовЗаключенные

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