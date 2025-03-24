СМИ: Ефремов озвучил утреннюю зарядку для заключенных в ИК-4 Белгородской области
24 марта 202509:20
Российский актер Михаил Ефремов, который отбывает наказание за смертельное ДТП в ИК-4 Белгородской области, озвучил утреннюю зарядку для заключенных, сообщил Telegram-канал SHOT.
Уточняется, что теперь голос артиста с описанием разминки каждое утро звучит в колонии.
По данным Telegram-канала, артист записал аудио по просьбе администрации колонии в звукозаписывающей студии.
Ранее адвокат Ефремова Юрий Падалко опроверг сообщения о проверке в исправительной колонии из-за якобы звонка актера своему знакомому, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru