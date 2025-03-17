Адвокат Ефремова назвал фейковым разговор актера о «движухе» после УДО

Адвокат актера Михаила Ефремова Юрий Падалко назвал фальшивой аудиозапись разговора, в котором артист якобы обещает «устроить движуху» после выхода из колонии. Об этом защитник рассказал сайту aif.ru.

СМИ: Ефремов заявил, что устроит «чудовищную движуху» после выхода по УДО

Ранее Тelegram-канал SHOT опубликовал запись телефонного разговора, в котором Ефремов поздравляет своего друга с днем рождения и обещает «устроить чудовищную движуху по всей Белгородской области» после освобождения.

«Это фейк», – подчеркнул Падалко.

По его словам, кто-то пытается таким образом запустить негатив и повлиять на общественное мнение.

Ефремова приговорили к 7,5 года колонии общего режима за смертельное ДТП в Москве, актер отбывает наказание в колонии в Белгородской области, напоминает «Свободная пресса».

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ФОТО: РИА Новости / пресс-служба Мосгорсуда
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