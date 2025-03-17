Адвокат Ефремова назвал фейковым разговор актера о «движухе» после УДО

Ранее Тelegram-канал SHOT опубликовал запись телефонного разговора, в котором Ефремов поздравляет своего друга с днем рождения и обещает «устроить чудовищную движуху по всей Белгородской области» после освобождения.

«Это фейк», – подчеркнул Падалко.

По его словам, кто-то пытается таким образом запустить негатив и повлиять на общественное мнение.



Ефремова приговорили к 7,5 года колонии общего режима за смертельное ДТП в Москве, актер отбывает наказание в колонии в Белгородской области, напоминает «Свободная пресса».

