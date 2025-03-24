СМИ: Ефремов отказался от последнего слова перед вынесением решения по УДО

Отбывающий наказание за смертельное ДТП в ИК-4 Белгородской области актер Михаил Ефремов отказался от своего права на последнее слово, сообщил Telegram-канал SHOT.

Юрист опроверг слухи о проверке в колонии после «звонка» Ефремова

Также Ефремов признался, что видел, как другие заключенные пользуются телефонами, и попытался последовать их примеру, за что провел пять дней в штрафном изоляторе.

Решение по его условно-досрочному освобождению будет вынесено около 13:00 по местному времени (совпадает с московским).

Ранее Ефремов пообещал, что больше никогда не будет управлять автомобилем и употреблять алкоголь. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Алексей Белкин/NEWS.ru/ТАСС
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