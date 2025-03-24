СМИ: Ефремов отказался от последнего слова перед вынесением решения по УДО

Также Ефремов признался, что видел, как другие заключенные пользуются телефонами, и попытался последовать их примеру, за что провел пять дней в штрафном изоляторе.

Решение по его условно-досрочному освобождению будет вынесено около 13:00 по местному времени (совпадает с московским).

Ранее Ефремов пообещал, что больше никогда не будет управлять автомобилем и употреблять алкоголь. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

