СМИ: Ефремов отказался от последнего слова перед вынесением решения по УДО
Отбывающий наказание за смертельное ДТП в ИК-4 Белгородской области актер Михаил Ефремов отказался от своего права на последнее слово, сообщил Telegram-канал SHOT.
Также Ефремов признался, что видел, как другие заключенные пользуются телефонами, и попытался последовать их примеру, за что провел пять дней в штрафном изоляторе.
Решение по его условно-досрочному освобождению будет вынесено около 13:00 по местному времени (совпадает с московским).
Ранее Ефремов пообещал, что больше никогда не будет управлять автомобилем и употреблять алкоголь. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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