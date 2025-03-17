Юрист опроверг слухи о проверке в колонии после «звонка» Ефремова

Падалко добавил, что подобный звонок невозможен технически ввиду строгих правил в колонии. Фейковую информацию распространили, чтобы перед судом, на котором будет решаться вопрос об условно-досрочном освобождении актера, настроить против Ефремова общественное мнение, убежден юрист.

Ранее Падалко подтвердил, что актер инициировал процесс, связанный с условно-досрочным освобождением. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

