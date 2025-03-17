Юрист опроверг слухи о проверке в колонии после «звонка» Ефремова
Адвокат призванного виновным в резонансном ДТП, в результате которого погиб человек, актера Михаила Ефремова Юрий Падалко опроверг сообщения о проверке в исправительной колонии из-за якобы звонка актера своему знакомому. Юрист пояснил в интервью NEWS.ru, что опубликованная в одном из Telegram-каналов аудиозапись не имеет отношения к Ефремову, не совпадают ни манера речи, ни голос.
Падалко добавил, что подобный звонок невозможен технически ввиду строгих правил в колонии. Фейковую информацию распространили, чтобы перед судом, на котором будет решаться вопрос об условно-досрочном освобождении актера, настроить против Ефремова общественное мнение, убежден юрист.
Ранее Падалко подтвердил, что актер инициировал процесс, связанный с условно-досрочным освобождением. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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