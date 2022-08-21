СМИ: Дженнифер Лопес и Бен Аффлек официально заключили брак

Церемония прошла вечером 20 августа в присутствии друзей из списка звезд первой величины и семьи - в имении актера площадью около 35 гектаров в Джорджии. По данным издания, гости, в числе которых давний друг Аффлека актер Мэтт Деймон с супругой, были одеты в белое, чтобы соответствовать светлым декорациям и цветочным композициям. Также на церемонии был режиссер Кевин Смит и актер Джейсон Мьюз в сопровождении жен.

Ранее о свадьбе стало известно в июле. Церемония прошла в Лас-Вегасе.

