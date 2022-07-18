СМИ: Дженнифер Лопес и Бен Аффлек поженились

Церемония прошла в Лас-Вегасе. Лопес и Аффлек обручились в конце 2002 года, но в 2004 году разорвали помолвку.

В июле 2021 года пара подтвердила свое воссоединение, а в начале 2022 года актер вновь сделал Лопес предложение.

Ранее Бен Аффлек зарегистрировался в приложении для знакомств Raya, которым пользуются знаменитости.

