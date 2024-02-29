СМИ: Двое бывших участников списка Forbes отказались от российского гражданства

По данным издания, миллионеры отказались от паспортов в посольстве РФ на Кипре. Оба бизнесмена имеют киприотское гражданство и давно не проживают на территории России. Баронов переехал в Швейцарию, а Тимашев — в США.

С 2017 по 2021 год предприниматели входили в рейтинг «200 богатейших бизнесменов России».

В январе 2024 года бизнесмен, основатель холдинга USM Алишер Усманов оспорил в суде формулировку Forbes. Ранее журнал написал, что предприниматель был «подставным лицом» президента России Владимира Путина и якобы решал его проблемы. Подобная фраза позже появилась в обосновании введения санкций ЕС против миллиардера, напоминает «Радиоточка НСН».



