СМИ: Двое бывших участников списка Forbes отказались от российского гражданства
Бывшие участники списка Forbes, основатели американских IT-компаний Veeam Software и Object First Андрей Баронов и Ратмир Тимашев отказались от российского гражданства. Об этом сообщает Forbes со ссылкой на источники.
По данным издания, миллионеры отказались от паспортов в посольстве РФ на Кипре. Оба бизнесмена имеют киприотское гражданство и давно не проживают на территории России. Баронов переехал в Швейцарию, а Тимашев — в США.
С 2017 по 2021 год предприниматели входили в рейтинг «200 богатейших бизнесменов России».
В январе 2024 года бизнесмен, основатель холдинга USM Алишер Усманов оспорил в суде формулировку Forbes. Ранее журнал написал, что предприниматель был «подставным лицом» президента России Владимира Путина и якобы решал его проблемы. Подобная фраза позже появилась в обосновании введения санкций ЕС против миллиардера, напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru