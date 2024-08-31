СМИ: Дуров поддерживал связь с контрразведкой Франции

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров поддерживал связь с сотрудниками Главного управления внутренней безопасности Франции и встречался с ними в Дубае, сообщает газета Liberation со ссылкой на собственные источники.

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По информации издания, Дуров дал понять силовикам, что «для него было бы неуместно раскрывать информацию, составляющую военную тайну». Кроме того, бизнесмен заявил, что в мессенджере был создан специальный канал связи с горячей линией, что, по словам источников издания, помогло предотвратить несколько терактов.

Дуров также выразил готовность к сотрудничеству со спецслужбами, сообщает газета.

Ранее Дуров заявлял, что осознает риск своего задержания, и на этот случай в руководстве Telegram заранее разработали план, который позволит мессенджеру функционировать штатно, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / AP
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