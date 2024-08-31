СМИ: Дуров поддерживал связь с контрразведкой Франции
Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров поддерживал связь с сотрудниками Главного управления внутренней безопасности Франции и встречался с ними в Дубае, сообщает газета Liberation со ссылкой на собственные источники.
По информации издания, Дуров дал понять силовикам, что «для него было бы неуместно раскрывать информацию, составляющую военную тайну». Кроме того, бизнесмен заявил, что в мессенджере был создан специальный канал связи с горячей линией, что, по словам источников издания, помогло предотвратить несколько терактов.
Дуров также выразил готовность к сотрудничеству со спецслужбами, сообщает газета.
Ранее Дуров заявлял, что осознает риск своего задержания, и на этот случай в руководстве Telegram заранее разработали план, который позволит мессенджеру функционировать штатно, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru