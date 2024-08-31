СМИ: Дуров поддерживал связь с контрразведкой Франции

По информации издания, Дуров дал понять силовикам, что «для него было бы неуместно раскрывать информацию, составляющую военную тайну». Кроме того, бизнесмен заявил, что в мессенджере был создан специальный канал связи с горячей линией, что, по словам источников издания, помогло предотвратить несколько терактов.

Дуров также выразил готовность к сотрудничеству со спецслужбами, сообщает газета.

Ранее Дуров заявлял, что осознает риск своего задержания, и на этот случай в руководстве Telegram заранее разработали план, который позволит мессенджеру функционировать штатно, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

