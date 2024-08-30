Маск допустил, что ограничит свои поездки после ареста Дурова
Илон Маск заявил, что разумнее было бы совершать поездки только по странам, где свобода слова защищена Конституцией. Соответствующий пост предприниматель сделал на своей странице в X.
Такое мнение он выразил в ответ на вопрос одного из пользователей, который призвал бизнесмена учитывать последствия путешествий, ссылаясь на недавние события во Франции, Бразилии и Великобритании.
Прежде Маск называл задержание бизнесмена Павла Дурова во Франции как пример ухудшения ситуации со свободой слова в Европе. Он посчитал, что данный инцидент демонстрирует необходимость защиты первой поправки Конституции США, которая гарантирует свободу слова. Маск призвал французские власти объяснить причины задержания Дурова.
Павел Дуров был задержан в прошлую субботу и обвинен в недостаточной модерации мессенджера Telegram, который он основал в 2013 году. Французские правоохранительные органы подозревают его в содействии распространению детской порнографии и мошенничеству, а также в отказе от сотрудничества со спецслужбами. Telegram опроверг обвинения, назвав их абсурдными и неподтвержденными, передает «Радиоточка НСН».
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