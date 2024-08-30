Маск допустил, что ограничит свои поездки после ареста Дурова

Илон Маск заявил, что разумнее было бы совершать поездки только по странам, где свобода слова защищена Конституцией. Соответствующий пост предприниматель сделал на своей странице в X.

Такое мнение он выразил в ответ на вопрос одного из пользователей, который призвал бизнесмена учитывать последствия путешествий, ссылаясь на недавние события во Франции, Бразилии и Великобритании.