СМИ: Дуров остался доволен решением парижского суда
Основатель Telegram Павел Дуров удовлетворен решением парижского суда о введении судебного надзора, сообщает Telegram-канал Shot со ссылкой на источники.
Уточняется, что после суда он много шутил и улыбался, также хвалил своего адвоката за профессиональную работу.
По данным СМИ, линия защиты бизнесмена будет строиться на том, что он не обязан отвечать за преступления пользователей Telegram. Представитель защиты также будет настаивать на том, что в подобной логике обвинения соучастником стоит сделать и генерального директора Apple Тима Кука, поскольку преступники заходят в Telegram через iPhone.
В среду, 28 августа, суд в Париже выдвинул в отношении Дурова обвинения по шести пунктам, связанным с работой мессенджера Telegram, в том числе в соучастии в хранении порнографии и продаже наркотиков, напоминает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Пользователи пожаловались на сбой в работе маркетплейса Wildberries
- СМИ: Дуров остался доволен решением парижского суда
- Масштабная программа ко Дню знаний пройдет в Музее Победы
- В Белоруссии появится свой «YouTube»
- Режим повышенной готовности ввели в Ростовской области, где горит топливо
- «1000 голов»: Криштиану Роналду назвал свою цель в карьере
- Названы главные навыки детей для поступления в первый класс
- «Киберпанк и альтернативная Русь»: Богатырь Киберслав стал героем сериала
- ВСУ потеряли на Курском направлении до 7450 военнослужащих
- Риелтор Апрелев: Продажи квартир в России могут упасть вдвое
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru