СМИ: Дуров остался доволен решением парижского суда

Уточняется, что после суда он много шутил и улыбался, также хвалил своего адвоката за профессиональную работу.

По данным СМИ, линия защиты бизнесмена будет строиться на том, что он не обязан отвечать за преступления пользователей Telegram. Представитель защиты также будет настаивать на том, что в подобной логике обвинения соучастником стоит сделать и генерального директора Apple Тима Кука, поскольку преступники заходят в Telegram через iPhone.

В среду, 28 августа, суд в Париже выдвинул в отношении Дурова обвинения по шести пунктам, связанным с работой мессенджера Telegram, в том числе в соучастии в хранении порнографии и продаже наркотиков, напоминает «Радиоточка НСН».

