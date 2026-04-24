В России заявили о миллиардных потерях на рынке интеллектуальной собственности

Форум состоялся в Москве накануне, в нём приняли участие более 800 представителей международных и межгосударственных организаций, органов государственной власти, учреждений науки и образования, бизнеса, общественных организаций и СМИ из более чем 25 стран мира, включая страны ЕАЭС, СНГ и БРИКС. В частности, по видеосвязи в нём участвовали представители Беларуси, Пакистана, Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана.

«Вопросы интеллектуальной собственности должны быть централизованы. Может быть, расширить функции Роспатента или зайти в другую структуру, которая была бы подчинена правительству. Кстати, 98 стран мира живут именно по таким правилам», - заявил ОТР председатель Программного комитета форума, доктор юридических наук Сергей Степашин.

Эксперты обсуждали в том числе вопросы коммерциализации патентов, которая напрямую должна повлиять на рост ВВП. Впрочем, эксперт РАН председатель межгосударственного комитета по стандартизации «Интеллектуальная собственность» Владимир Лопатин отмечает, что патенты – далеко не самая востребованная на дынный момент форма.

«Число изобретений, которые патентуются за последние 10-15 лет, сократилось на 40% — почти на половину. Будущее не за патентами, это XIX век. Будущее за объектами авторского права, смежных прав ноу-хау. Сегодня их продажа на объекты интеллектуальной собственности составляет более 80% на мировом рынке», - уточнил он.

Участники форума также упомянули о некоторых проблемах на рынке интеллектуальной собственности. В частности, усилия государства на этом поле не всегда эффективна – когда из-за коррупции, а когда из-за компаний, получающих государственные гранты ради процесса разработки инноваций, а не ради их внедрения и получения прибыли.

Эксперты считают, что развитие рынка интеллектуальной собственность должно помочь достичь технологического суверенитета. Сейчас этому препятствуют в том числе международные антироссийские санкции. В таких условиях особенно актуален вопрос сотрудничества между странами в форматах СНГ, ШОС и БРИКС.

