«Дом-книжку» СЭВ на Новом Арбате признали аварийным

Власти Москвы признали аварийным расположенный на Новом Арбате комплекс секретариата Совета экономической взаимопомощи (СЭВ), известный также как «дом-книжка». Об этом сообщает РБК.

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В департаменте городского имущества столицы рассказали, что в настоящее время здание непригодно для эксплуатации, в связи с чем находившиеся в нём структуры переведут в другие офисы.

Отмечается, что запланирована «масштабная реконструкция» с привлечением частного инвестора, благодаря чему комплекс превратится в современный социокультурный кластер.

«В него войдут образовательные, спортивно-оздоровительные и культурно-развлекательные объекты», — заключили в ведомстве.

Ранее председатель комитета города Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов (Москомэкспертиза) Иван Щербаков заявил о грядущей реконструкции здания столовой МГУ в Раменках, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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