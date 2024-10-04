«Дом-книжку» СЭВ на Новом Арбате признали аварийным

В департаменте городского имущества столицы рассказали, что в настоящее время здание непригодно для эксплуатации, в связи с чем находившиеся в нём структуры переведут в другие офисы.

Отмечается, что запланирована «масштабная реконструкция» с привлечением частного инвестора, благодаря чему комплекс превратится в современный социокультурный кластер.

«В него войдут образовательные, спортивно-оздоровительные и культурно-развлекательные объекты», — заключили в ведомстве.

Ранее председатель комитета города Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов (Москомэкспертиза) Иван Щербаков заявил о грядущей реконструкции здания столовой МГУ в Раменках, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

