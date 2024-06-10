СМИ: Кинокомпания Валдиса Пельша закрыла год с убытками на 19,5 млн рублей
Кинокомпания телеведущего Валдиса Пельша в 2023 году потерпела большие убытки, они составили около 19,5 млн рублей. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
По данным издания, компания Пельша ООО «Документалист» занимается съемками документальных фильмов.
«В 2022 году дела шли хорошо. Пельш заработал на документалках более 15 млн рублей чистой прибыли. Но в 2023 году ситуация резко изменилась. Кинокомпания закрыла год с убытками», — пишет SHOT.
При этом компания продолжает работу, ранее Валдис Пельш представил документальный проект «Гагарин. Второй виток вокруг Земли» на кинофестивале «Циолковский». При создании картины, посвященной космонавту Юрию Гагарину, были использованы нейросети, в частности, искусственный интеллект сгенерировал голос первого человека в космосе, отмечает 360.ru.
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- СМИ: Кинокомпания Валдиса Пельша закрыла год с убытками на 19,5 млн рублей
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru