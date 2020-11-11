СМИ: Дочь Нурсултана Назарбаева приобрела дом Шерлока Холмса в Лондоне

Всего семье Назарбаевых принадлежат 23 дома на улице Бейкер-стрит в Лондоне. В The Times пояснили, что официально дома зарегистрированы на компанию Farmont Baker Street Limited. Журналистам удалось выяснить, что эта компания принадлежит семье первого президента Казахстана, в 2015 году она выкупила недвижимость на Бэйкер-стрит за 140 миллионов фунтов стерлингов.

Дариги Назарбаева и ее адвокаты отказались ответить на вопросы издания.

