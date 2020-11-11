СМИ: Дочь Нурсултана Назарбаева приобрела дом Шерлока Холмса в Лондоне

Здание на Бейкер-стрит, 221b, в котором жил главный герой романов о Шерлоке Холмсе Артура Конан-Дойля, принадлежит дочери первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Об этом пишет издание The Times.

По данным журналистов, 90% дома принадлежит дочери Назарбаева Дариги, остальные 10% записаны на ее сына.

Дома семьи Назарбаевых в Лондоне арестованы как «необоснованное богатство»

Всего семье Назарбаевых принадлежат 23 дома на улице Бейкер-стрит в Лондоне. В The Times пояснили, что официально дома зарегистрированы на компанию Farmont Baker Street Limited. Журналистам удалось выяснить, что эта компания принадлежит семье первого президента Казахстана, в 2015 году она выкупила недвижимость на Бэйкер-стрит за 140 миллионов фунтов стерлингов.

Дариги Назарбаева и ее адвокаты отказались ответить на вопросы издания.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости//Владимир Вяткин
ТЕГИ:ЛондонРасследованияКоррупцияНазарбаев
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры