СМИ: Дочь Нурсултана Назарбаева приобрела дом Шерлока Холмса в Лондоне
Здание на Бейкер-стрит, 221b, в котором жил главный герой романов о Шерлоке Холмсе Артура Конан-Дойля, принадлежит дочери первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Об этом пишет издание The Times.
По данным журналистов, 90% дома принадлежит дочери Назарбаева Дариги, остальные 10% записаны на ее сына.
Всего семье Назарбаевых принадлежат 23 дома на улице Бейкер-стрит в Лондоне. В The Times пояснили, что официально дома зарегистрированы на компанию Farmont Baker Street Limited. Журналистам удалось выяснить, что эта компания принадлежит семье первого президента Казахстана, в 2015 году она выкупила недвижимость на Бэйкер-стрит за 140 миллионов фунтов стерлингов.
Дариги Назарбаева и ее адвокаты отказались ответить на вопросы издания.
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