СМИ: Дочь актера Абдулова поступила во ВГИК на бюджет

Согласно данным, 17-летняя Евгения Абдулова набрала на последнем вступительном экзамене на режиссерский факультет 100 баллов. Отмечается, что по результатам внутренних испытаний вуза Евгения получила самые высокие баллы среди всех абитуриентов.

Издание указало, что Евгения поступила на специальность «режиссура кино и телевидения» в мастерскую режиссера Владимира Хотиненко. Всего там было 15 бюджетных мест.

Ранее дочь певицы Юлии Началовой Вера Алдонина опубликовала в соцсетях фото из выпускного альбома. Девушка рассказала, что впереди ее ждет поступление в университет, а подписчики пожелали удачи, передает «Радиоточка НСН».

